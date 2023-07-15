Нічна атака по Україні: Гуменюк розповіла про наслідки

Вночі на Миколаївщині було знищено три безпілотники.

Вночі, 15 липня, окупанти знову атакували Україну.

Про наслідки повідомила керівниця Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Ніч була неспокійною, оскільки ворог не полишає своїх задумів щодо півдня, зокрема на напрямках, які прилягають безпосередньо до прифронтових територій, де ворог вбачає можливе зосередження Сил оборони. Він нервується, не розуміючи, звідки чекати чергового удару, потерпає на Запорізькому напрямку, де на суходолі його суттєво притісняють наші підрозділи, і дуже занепокоєний тим, як будуть розвиватися події через річку Дніпро. Цієї ночі на Миколаївщині було знищено три безпілотники типу "шахед", якими ворог намагався вночі атакувати південні регіони", - сказала вона.

З її слів, на Запорізькому напрямку працювали сили протиповітряної оборони.

"Робота була потужна. На жаль, є влучання. Підсумки нічної атаки ще підбиваються", - додала вона.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 15 липня, у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Як повідомлялося, на Херсонщині ЗСУ знищили моторні човни з російськими диверсантами. Відомо, що 11 окупантів і три човни пішли за курсом "руского воєнного корабля".

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