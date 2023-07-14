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Атаки РФ по Україні: Ігнат розповів, як ворог використовує примхи погоди

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Атаки РФ по Україні: Ігнат розповів, як ворог використовує примхи погоди

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото Скриншот.

Зокрема, висока хмарність заважає прицілитися.

Російська армія використовує погіршення погодних умов для повітряних атак по Україні. Адже висока хмарність заважає прицілитися українським оборонцям.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, окупанти цілеспрямовано використовують темну пору доби та "примхи погоди". Ігнат наголошує, що "погода впливає на будь-які об'єкти, які є у небі, та на роботу пілотованої авіації".

"Ворог, можливо, хотів скористатися примхами погоди. Хмарність ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які мусять бачити об'єкт, бачити повітряну ціль, щоб прицілитись", - розповів представник ПС. 

Що стосується і крилатих ракет, і "Shahed", пояснив Ігнат, то тут погода не надто впливає. Адже вони летять по своєму заданому маршруту.

"Якщо буде якийсь сильний вітер боковий, обмерзання з перепадом температур, то це може впливати на "Shahed", які запускають через Азовське море. Зараз, як бачимо, противник застосовує їх і навіть в таку погоду, коли є і хмарність, і зливи", - додав Ігнат.

Нагадаємо, в ОК "Південь" повідомили, що загарбники під час сильної грози атакували південь України ударними дронами. Ворог вдарив вночі проти 14 липня.

Зранку у ЗСУ розповіли про кількість знищених дронів під час нічної атака армії РФ. Відомо, що окупанти атакували Україну 17 ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Сили ППО знищили 16 дронів.  

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Дата публікації
Перегляди
586
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