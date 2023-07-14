Атаки РФ по Україні: Ігнат розповів, як ворог використовує примхи погоди

Російська армія використовує погіршення погодних умов для повітряних атак по Україні. Адже висока хмарність заважає прицілитися українським оборонцям.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, окупанти цілеспрямовано використовують темну пору доби та "примхи погоди". Ігнат наголошує, що "погода впливає на будь-які об'єкти, які є у небі, та на роботу пілотованої авіації".

"Ворог, можливо, хотів скористатися примхами погоди. Хмарність ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які мусять бачити об'єкт, бачити повітряну ціль, щоб прицілитись", - розповів представник ПС.

Що стосується і крилатих ракет, і "Shahed", пояснив Ігнат, то тут погода не надто впливає. Адже вони летять по своєму заданому маршруту.

"Якщо буде якийсь сильний вітер боковий, обмерзання з перепадом температур, то це може впливати на "Shahed", які запускають через Азовське море. Зараз, як бачимо, противник застосовує їх і навіть в таку погоду, коли є і хмарність, і зливи", - додав Ігнат.

Нагадаємо, в ОК "Південь" повідомили, що загарбники під час сильної грози атакували південь України ударними дронами. Ворог вдарив вночі проти 14 липня.

Зранку у ЗСУ розповіли про кількість знищених дронів під час нічної атака армії РФ. Відомо, що окупанти атакували Україну 17 ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Сили ППО знищили 16 дронів.

Читайте також: