Нічна атака по Україні: у ЗСУ розповіли про кількість знищених дронів

Від вечора 13 липня до ранку 14 липня російські окупанти атакували Україну 17 ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Сили ППО знищили 16 дронів.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що окупанти запускали безпілотники з південно-східного напрямку - з російського міста Приморсько-Ахтарськ.

"В результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 "Shahed". Також уночі захисники неба збили один розвідувальний БпЛА, ще шість безпілотників оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона уразила минулої доби", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до роботи залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід".

Нічна атака армії РФ

Вночі проти п'ятниці, 14 липня, повітряна тривога оголошена в низці областей України. У Повітряних сила попереджали про загрозу атаки балістичними ракетами.

У Мережі повідомили, що на Одещині та у Кривому Розі пролунали вибухи. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив вибухи в місті.

В ОК "Південь" повідомили, що загарбники під час сильної грози атакували південь України ударними дронами.

Зранку стало відомо, що росіяни атакували дронами Кривий Ріг: є влучання. Також ППО вдалося збити шість російських дронів. Внаслідок удару РФ пошкоджено комунальне підприємство.

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