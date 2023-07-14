Загроза атаки балістики оголошена в низці областей України

У ніч проти п'ятниці, 14 липня, оголошена загроза атаки балістичними ракетами в низці областей України.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 01:34 Повітряна сирени пролунали в Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях. На Луганщині та в тимчасово окупованому Криму тривога оголошена поки що постійно.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - закликають у Повітряних силах ЗСУ.

Раніше ми поідомляли, що у російській Курській області прогримів вибух.