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Загроза атаки балістики оголошена в низці областей України

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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279
Час на прочитання
1 хв
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Загроза атаки балістики оголошена в низці областей України

Українців попереджають про загрозу атаки балістики / Фото: ТСН.ua

Не ігноруйте тривогу.

У ніч проти п'ятниці, 14 липня, оголошена загроза атаки балістичними ракетами в низці областей України. 

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 01:34 Повітряна сирени пролунали в Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях. На Луганщині та в тимчасово окупованому Криму тривога оголошена поки що постійно. 

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - закликають у Повітряних силах ЗСУ. 

Раніше ми поідомляли, що у російській Курській області прогримів вибух

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Дата публікації
Перегляди
279
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