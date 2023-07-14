Угроза атаки баллистики объявлена в ряде областей Украины

В ночь на пятницу, 14 июля, объявлена угроза атаки баллистическими ракетами в ряде областей Украины.

Об этом информируют воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 01:34 воздушные сирены прозвучали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях. В Луганской области и временно оккупированном Крыму тревога объявлена пока постоянно.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — призывают в Воздушных силах ВСУ.

Ранее мы сообщали, что в российской Курской области прогремел взрыв.