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Угроза атаки баллистики объявлена в ряде областей Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2182
Время на прочтение
1 мин
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Угроза атаки баллистики объявлена в ряде областей Украины

Украинцев предупреждают об угрозе атаки баллистики / Фото: ТСН.ua

Не игнорируйте тревогу.

В ночь на пятницу, 14 июля, объявлена угроза атаки баллистическими ракетами в ряде областей Украины.

Об этом информируют воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 01:34 воздушные сирены прозвучали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях. В Луганской области и временно оккупированном Крыму тревога объявлена пока постоянно.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — призывают в Воздушных силах ВСУ.

Ранее мы сообщали, что в российской Курской области прогремел взрыв.

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Дата публикации
Просмотры
2182
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