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На Сумщині прогриміли 176 вибухів за добу: є загиблий і пошкодження

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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На Сумщині прогриміли 176 вибухів за добу: є загиблий і пошкодження

Окупанти обстріляли Сумську область / Фото: Сумська ОВА

Загарбники продовжують тероризувати прикордоння України.

У четвер, 13 липня, окупанти обстріляли 10 громад Сумщини. Зафіксовано 176 вибухів і 23 обстріли. 

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА. 

  • Великописарівська громада: мінометний обстріл та артобстріли (50 вибухів). Загинув чоловік 1971 року народження, мешканець села Попівка. Пошкоджено 2 приватні будинки та лінію електропередач.
  • Есманська громада: мінометні обстріли (10 вибухів).
  • Краснопільська громада: мінометні та артилерійські обстріли (31 вибух). Сталося загорання приватного будинку, пошкоджено огорожі декількох господарств та два будинки.
  • Білопільська громада: мінометний обстріл та артобстріл (13 вибухів).
  • Шалигинська громада: обстріл РСЗВ (4 вибухи). 
  • Глухівська громада: мінометний обстріл (25 вибухів). 
  • Путивльська громада: ворог бив із мінометів (5 вибухів). 
  • Хотінська громада: артилерійський та мінометний обстріли (19 вибухів). 
  • Новослобідська громада: авіаудар із гелікоптера (2 вибухи). 
  • Зноб-Новгородська громада: артилерійський обстріл (12 вибухів).

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що окупанти зменшують кількість обстрілів через брак боєприпасів. Це відбувається завдяки щоденному знищенню ворожих боєприпасів українськими захисниками. 

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Дата публікації
Перегляди
231
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