На Сумщині прогриміли 176 вибухів за добу: є загиблий і пошкодження

Загарбники продовжують тероризувати прикордоння України.
У четвер, 13 липня, окупанти обстріляли 10 громад Сумщини. Зафіксовано 176 вибухів і 23 обстріли.
Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.
- Великописарівська громада: мінометний обстріл та артобстріли (50 вибухів). Загинув чоловік 1971 року народження, мешканець села Попівка. Пошкоджено 2 приватні будинки та лінію електропередач.
- Есманська громада: мінометні обстріли (10 вибухів).
- Краснопільська громада: мінометні та артилерійські обстріли (31 вибух). Сталося загорання приватного будинку, пошкоджено огорожі декількох господарств та два будинки.
- Білопільська громада: мінометний обстріл та артобстріл (13 вибухів).
- Шалигинська громада: обстріл РСЗВ (4 вибухи).
- Глухівська громада: мінометний обстріл (25 вибухів).
- Путивльська громада: ворог бив із мінометів (5 вибухів).
- Хотінська громада: артилерійський та мінометний обстріли (19 вибухів).
- Новослобідська громада: авіаудар із гелікоптера (2 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: артилерійський обстріл (12 вибухів).
Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що окупанти зменшують кількість обстрілів через брак боєприпасів. Це відбувається завдяки щоденному знищенню ворожих боєприпасів українськими захисниками.
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