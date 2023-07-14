В ISW спрогнозували долю ПВК "Вагнер" після бунту Пригожина

Кремль продовжує розбиратися з наслідками військового заколоту Євгена Пригожина. Доля ПВК "Вагнер" все ще невизначена.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За інформацією аналітиків, до Мережі просочилися кадри, на яких російські найманці з приватного формування їдуть трасою М4 у Воронезькій області.

Один із військових блогерів стверджує, що колони супроводжувала поліція, а на автобусах були білоруські номери, що може свідчити про те, куди насправді вони вирушили.

"Російські військові продовжують висловлювати занепокоєння з приводу безпеки штабу південного військового округу (ПВО) в Ростові-на-Дону після того, як сили "Вагнера" оточили будівлю під час збройного заколоту. Вони розмістили навколо штабу габіони, наповнені піском, а блогери стверджували, що біля будівлі стоять невідомі співробітники спецпризначенців і броньовик із кулеметом", — йдеться в повідомленні.

Також через страх Кремль продовжує віддавати накази про звільнення високопоставлених офіцерів після військового заколоту, адже їх не полишає думка очистити Міноборони від осіб, які ставляться до керівництва нелояльно.

Що відомо про заколот Пригожина

23 червня Пригожин заявив про удар по тилових таборах "Вагнера" у Ростові-на-Дону регулярною армією.

Після цього Пригожин разом зі своїми найманцями 24 червня захопили військові штаби у двох регіонах РФ та оголосили про "похід на Москву" задля "відновлення справедливості".

Однак вже ввечері того ж дня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив, що домовився з Пригожиним про припинення бунту. Останній сказав, що найманці зупинилися за 200 км від Москви і розвертають свої колони назад, щоб начебто не проливати кров жодної зі сторін.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков пообіцяв помилування учасникам бунту та повернення до польових таборів. А щодо Пригожина, то за словами Пєскова, той переїжджає до Білорусі.

Пригожин має намір взяти участь у президентських виборах в РФ наступного року.

Також стало відомо, щоПригожин використовує двійників, щоб приховати свої пересування, тому складно з’ясувати, де він перебуває зараз.

Президент РФ Володимир Путін сказав журналістам, що ПВК "Вагнер" не існує. Він зазначив, що в російському законодавстві немає закону про приватні військові організації.

Читайте також: