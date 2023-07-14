В ISW спрогнозировали судьбу ЧВК "Вагнер" после бунта Пригожина

Кремль продолжает разбираться с последствиями военного мятежа Евгения Пригожина. Судьба ЧВК "Вагнер" все еще не определена.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По информации аналитиков, в Сеть просочились кадры, на которых российские наемники из частного формирования едут по трассе М4 в Воронежской области.

Один из военных блогеров утверждает, что колонны сопровождала полиция, а на автобусах были белорусские номера, что может свидетельствовать о том, куда они отправились.

"Российские военные продолжают выражать обеспокоенность по поводу безопасности штаба южного военного округа (ПВО) в Ростове-на-Дону после того, как силы "Вагнера" оцепили здание во время вооруженного мятежа. Они разместили вокруг штаба габионы, наполненные песком, а блогеры утверждали, что у здания стоят неизвестные сотрудники спецназовцев и броневик с пулеметом", — говорится в сообщении.

Также из-за страха Кремль продолжает отдавать приказы об увольнении высокопоставленных офицеров после военного мятежа, ведь их не оставляет мысль очистить Минобороны от лиц, относящихся к руководству нелояльно.

Что известно о мятеже Пригожина

23 июня Пригожин заявил об ударе по тыловым лагерям "Вагнера" в Ростове-на-Дону регулярной армией.

После этого Пригожин вместе со своими наемниками 24 июня захватили военные штабы в двух регионах РФ и объявили о "походе на Москву" ради "восстановления справедливости".

Однако уже вечером того же дня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что договорился с Пригожиным о прекращении бунта. Последний сказал, что наемники остановились в 200 км от Москвы и разворачивают свои колонны назад, чтобы якобы не проливать кровь ни одной из сторон.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков пообещал помилование участникам бунта и возвращение в полевые лагеря. А что касается Пригожина, то, по словам Пескова, тот переезжает в Беларусь.

Пригожин намерен поучаствовать в президентских выборах в РФ в следующем году.

Также стало известно, что Пригожин использует двойников для скрытия своих передвижений, поэтому сложно выяснить, где он находится сейчас.

Президент РФ Владимир Путин сказал журналистам, что ЧВК "Вагнер" не существует. Он отметил, что в российском законодательстве нет закона о частных военных организациях.

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