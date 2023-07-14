Россияне атаковали дронами Кривой Рог: есть попадания (фото)

В ночь на пятницу, 14 июля, Днепропетровскую область атаковали российские беспилотники. Силам ПВО удалось сбить шесть дронов. Впрочем, произошло попадание в Кривом Роге.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью область атаковали вражеские беспилотники. Защитники из ПВК "Восток" сбили 6 "Шахедов". Впрочем, ликвидировать все воздушные цели не удалось. Попадание – в Кривом Роге", — говорится в сообщении главы ОВА.

В результате удара РФ повреждено коммунальное предприятие. На его территории одно админздание уничтожено, еще три истерзаны. Повреждена спецтехника. Кроме того, задело еще и транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома.

Из-за атаки РФ пострадал 56-летний мужчина. Он будет лечиться дома.

"Ударил агрессор и по Синельниковщине. По Великомихайловской общине попал из артиллерии. Повредил склад, частный дом и линию электропередач. Люди не пострадали", — сообщил Лысак.

В ночь на пятницу, 14 июля, Днепропетровскую область атаковали российские беспилотники.

Российская армия атаковала дронами Кривой Рог. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, ночью против 14 июля из-за угрозы атаки баллистики воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины. В частности, в Кривом Роге сирены прозвучали в 00:35. Тревога продолжалась более трех часов – до 04:03.

Во время воздушной тревоги в Одесской области и в Кривом Роге раздались взрывы. Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил взрывы в городе.

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