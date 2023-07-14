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Загарбники під час сильної грози атакували південь України ударними дронами

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Загарбники під час сильної грози атакували південь України ударними дронами

Росіяни атакували дронами південь України 14 липня / Фото: ТСН.ua

У морі на бойовому чергуванні перебувають 2 ракетоносії, споряджені приблизно 12 ракетами "Калібр".

У ніч проти п'ятниці, 14 липня, окупанти під час грози атакували південь України ударними безпілотниками. 

Про це інформує Оперативне командування "Південь". 

"В складних погодних умовах відбувається бойова робота сил протиповітряної оборони. Ворог атакує ударними безпілотниками на тлі сильної грози", - йдеться в повідомленні.

У морі на бойовому чергуванні перебувають 2 ракетоносії, споряджені приблизно 12 ракетами "Калібр", повідомляють ЗСУ. Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Нагадаємо, вибухи пролунали на Одещині та у Кривому Розі.

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Дата публікації
Перегляди
391
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