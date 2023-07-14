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Захватчики во время сильной грозы атаковали юг Украины ударными дронами

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Захватчики во время сильной грозы атаковали юг Украины ударными дронами

Россияне атаковали дронами юг Украины 14 июля / Фото: ТСН.ua

В море на боевом дежурстве находятся 2 ракетоносителя, снаряженные примерно 12 ракетами "Калибр".

В ночь на пятницу, 14 июля, оккупанты во время грозы атаковали юг Украины ударными беспилотниками.

Об этом информирует Оперативное командование "Юг".

"В сложных погодных условиях идет боевая работа сил противовоздушной обороны. Враг атакует ударными беспилотниками на фоне сильной грозы", — говорится в сообщении.

В море на боевом дежурстве находятся 2 ракетоносителя, снаряженные примерно 12 ракетами "Калибр", сообщают ВСУ. Жителей Украины призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Напомним, взрывы прогремели в Одесской области и Кривом Роге.

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Дата публикации
Просмотры
225
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