Данілов пояснив обурення Зеленського під час саміту НАТО

На саміті НАТО у литовському Вільнюсі, який відбувався 11-12 липня, президент Володимир Зеленський представляв Україну та відстоював її інтереси.

Так секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Radio NV прокоментував роздратування президента України перед Вільнюсом.

За його словами, варто розуміти, що це висловлювання президента країни, "на території якої триває велика війна".

"Президент представляє нашу країну і він відстоює інтереси насамперед нашої країни. Щодо ситуації, що комусь - подобається, комусь - не подобається. Ми перебуваємо у дуже складній ситуації сьогодні. У XXI столітті у центрі Європи відбувається війна понад 500 днів. Ми б точно розуміли, що з цим питанням треба якомога швидше закінчувати, щоб поставити крапку. Кожного дня гинуть люди. Не треба це сприймати, як якісь особисті виклики. Треба знаходити на складні питання відповіді", - наголосив Данілов.

Секретар РНБО зауважує, що Україні потрібна військова допомога. Війну РФ в Україні він називає "історичним моментом".

"У нас врешті за 300 з гаком років з’являється можливість стати незалежною, великою країною, країною з великої літери, але для цього потрібно докладати максимум зусиль", - додав він.

Критика НАТО Зеленського

Президент Володимир Зеленський розкритикував Альянс за нерішучість щодо України. Глава держави заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі обговорюються формулювання без України. З його слів, "це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу".

Видання Politico з посиланням на власні джерела написало, що Захід образився на Зеленського через допис про НАТО у Twitter. Зазначається, що деякі дипломати не зрозуміли критику президента України та образилися за це, заявивши, що він " заходить занадто далеко".

Крім того, Володимир Зеленський жартома прокоментував заяву міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, що Захід "не Amazon". Очільник британського відомства зробив зауваження, зауваження Україні, що потрібно бути вдячнішими західним союзникам.

Читайте також:

Не ідеальні, але добрі: усе про результати саміту НАТО у Вільнюсі