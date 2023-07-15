Ночная атака дронов: в ВСУ рассказали о сбитых беспилотниках

В ночь на субботу, 15 июля, российские войска атаковали шестью ударными беспилотниками типа "Shahed" с южного направления. Силам ПВО удалось сбить четыре дрона.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

"Силами и средствами Воздушных Сил на юге и востоке страны уничтожены четыре вражеских ударных дрона "Shahed-136/131", — говорится в сообщении ПС.

В общей сложности было ликвидировано десять вражеских беспилотников. Также противовоздушной обороной уничтожены три разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан", "Зал" и три ударных дрона типа "Ланцет".

Атака РФ в ночь на 15 июля.

В течение ночи в разных регионах страны несколько раз объявляли воздушную тревогу. В частности, в некоторых регионах была угроза баллистического вооружения.

Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Херсоне. Также звуки взрывов были слышны в Запорожье. Перед этим Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом ударных БПЛА.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала о последствиях атаки. В частности, в Запорожском направлении работали силы ПВО. Впрочем, есть попадания.

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