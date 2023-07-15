Эксперт назвал три сценария развития войны в Украине

Какое-либо движение украинских военных приводит к уничтожению российской армии, пессимистического сценария для Украины нет.

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан рассказал о трех возможных сценариях хода событий на фронте в интервью Главреду.

Первый сценарий — ВСУ будут оставаться на тех же позициях, которые занимают сейчас, однако с помощью большого количества боеприпасов, в частности кассетных, будут уничтожать врага. Эксперт добавляет, что у нас сейчас очень выгодные оборонительные позиции.

"Взять правый берег Днепра россияне уже не смогут никогда. На Запорожском направлении за нами рокадные дороги, то есть опрокидывание сил и средств осуществляется очень быстро. Поэтому мы удерживаем Запорожский фронт без проблем. Донецкое направление тоже неплохо стоит. Практически все гарнизоны уже десятый год подряд держатся на своих точках. Эти позиции самые лучшие, если судить по высотам", — говорит эксперт.

По его словам, это сценарий на случай, если у нас не будет сил и средств для реализации второго сценария — выхода на Азовское побережье.

"Сил и средств для выполнения такого действия у нас должно быть достаточно. Иначе мы бы тогда даже не начинали движение как таковое. Поэтому наша задача – выход на Азовское побережье, перерезание сухопутного коридора, а с Азовского побережья мы легко достанем до Крымского моста ракетами нашего производства и уничтожим его", – прогнозирует Свитан.

Впрочем, такой сценарий промежуточный, тогда как третий предусматривает вхождение в Крым, Симферополь и Джанкоя, в частности в степной Крым".

"А реально будет одно из двух: или мы останемся на тех рубежах, которые есть сейчас, подождем самолетов, а затем реализуем сценарий и зачистим Крым. Освобождение Крыма – это очень важная задача. Если мы не сможем добиться освобождения Крыма во время этого движения, лучше его даже не начинать", — считает Роман Свитан.

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