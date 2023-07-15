При каких условиях можно освободить Украину до конца года: объяснение эксперта

Все будет зависеть от того, когда придут самолеты, считает эксперт.

Уже в этом году Украина может вернуться на границы 1991 года. Однако для этого нужно соответствующее оружие.

Об этом заявил эксперт Роман Свитан в интервью "Главреду".

"Эта задача однозначно нам по силам, все зависит от наличия самолетов и их отсутствия. Если самолеты придут в начале осени, в сентябре-октябре, то эту задачу можно выполнить уже в этом году. Мы можем в этом году выйти на границы 1991 года, а дальше зачищать остатки бандочек, которые будут в Украине. С этим провозиться можно еще год. Но выход на государственную границу возможен уже в этом году. Если самолетов не будет, или они придут в следующем году, значит, нас ждет еще летняя кампания 2024 года, которую можно будет завершить к осени следующего года", – сказал он.

Но к этому времени также будут готовиться и россияне, считает он.

"Реально без самолетов мы с Россией можем еще лет 10 готовиться друг к другу: они к нам, а мы – к ним. Поэтому без полного комплекта вооружений, которые должны быть для ведения боевых действий, эта кампания может вообще никогда не закончиться. А у нас нет как минимум двух составляющих – самолетов и баллистических ракет большой дальности", — добавил эксперт.

Напомним:

По прогнозам главы украинской разведки Кирилла Буданова, война закончится в 2023 году победой Украины. Под победой глава ГУР подразумевает выход войск на границы государства 1991 года.

Кирилл Буданов рассказал, что с середины до конца весны Украину ожидают решающие бои, которые станут переломным моментом в войне.

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, нужно быть готовыми к длительной войне РФ против Украины. Он также заявил об отсутствии признаков того, что российский диктатор Владимир Путин сменил цель войны.

Западные СМИ пишут, что контрнаступление и выход на границы 1991 года не завершат войны в Украине.

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