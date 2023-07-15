Ночная атака и мощные взрывы: как прошла ночь в регионах

Прошедшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не прекращает совершать.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: в сутки — 4 обстрела (41 взрыв), из минометов по Новгород-Северскому району. Без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 2 обстрела приграничья. Зафиксировано 24 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская и Шалыгинская громады. Без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 18 обстрелов приграничья. Зафиксировано 110 взрывов. Обстрелы потерпели Новослободская, Хотинская, Краснопольская, Середино-Будская, Эсманская, Дружбовская, Глуховская, Белопольская

Новослободская громады: в результате одного из артобстрелов повреждены 2 частных дома.

Хотинская громада: минометные обстрелы (16 взрывов), повреждены 2 комбайна и 2 трактора частной агрофирмы.

В Середино-Будской громаде в результате обстрелов повреждены три жилых дома.

Запорожская область: 45 обстрелов совершили военные РФ по мирным городам и селам за минувшие сутки. В настоящее время зафиксировано 27 разрушений объектов жилищной и социальной инфраструктуры в 15 населенных пунктах Запорожской области.

39 артиллерийских ударов пришлось по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новодаровки, Волшебного, Левадного, Успеновки, Приютного, Степногорска. Авиацией враг попал по Орехову, Омельнику, Малой Токмачке, Новоданиловке.

Дважды атаковал окраину областного центра с применением БПЛА. В результате ранения получил 62-летний мужчина.

Днепропетровщина: вчера враг снова применил беспилотник. С него сбросил боеприпасы на Марганецкую громаду Никопольского района. Обошлось без жертв и пострадавших.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник в течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов, Казачья Лопань, Нескучное, Мороховец Харьковского района и Тернова Чугуевского района.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двухлетняя, Западная, Каменка, Кисловка, Берестово и Фиголовка.

Луганщина: вчера горячо было близи Дибровы. За сутки противник совершил 103 обстрела (467 снарядов).

Донетчина: за сутки россияне обстреляли населенные пункты: Авдеевка (жилой сектор, кемпинг); Константиновка (жилой сектор); с. Благодатное (жилой сектор); с. Разлив (окрестности населенного пункта).

Повреждены 7 объектов: жилой дом, ангар, 5 транспортных средств.

Николаевщина: ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области были сбиты три дрона-камикадзе типа "Shahed 136".

Вчера в течение дня враг наносил артиллерийские удары по береговой полосе и территории г. Очаков Очаковской громады, в результате чего повреждены жилые дома и линия сети Интернет. Произошло воспламенение сухой травы на открытой территории, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Также вчера вражеские артиллерийские удары наносились по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 70 обстрелов (361 снаряд), из них по г. Херсон — 1 минометный обстрел (10 снарядов).

Оккупанты попали в районы 23 населенных пунктов области; территорию и здания дачного общества (с. Садовое). Жертв и раненых среди гражданского населения нет.