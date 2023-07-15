В ВСУ назвали наиболее опасный российский беспилотник на фронте

Технологии, которые используются в иранских дронах врагом, просты, но эффективны, рассказали в ВСУ.

Страна-террористка Россия увеличивает производство разнообразных беспилотников. В частности, на поле боя украинская армия страдает от российских беспилотников "ZALA Ланцет".

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал младший сержант, командир отряда ударных БПЛА в одном из видов Вооруженных Сил, ветеран Илья Шполянский.

По его словам, технологии, которые используются в иранских дронах, просты, но эффективны, поэтому масштабирование и обслуживание этих беспилотников тоже не сложны для России.

"Сейчас противник использует "Шахеды" иранского производства и их российские аналоги "Герань". Это очень успешные БпЛА в своем ценовом сегменте, они на порядок эффективнее российских ракет, которые соответственно стоят фантастических денег", — подчеркнул Шполянский.

По мнению военного, Россия в сфере масштабирования производства БПЛА значительно быстрее развивается, чем западные страны.

"Их технологии низшего уровня и это не всегда плохо. То есть они работают по принципу – лучше больше, но хуже, чем единично и качественно", – рассказал Шполянский.

Что известно о российском БпЛА "Ланцет"

БпЛА "Ланцет" – российский боражирующий боеприпас разработки российской компании ZALA Aero. Он имеет несколько типов наводки. Скорость движения в воздухе составляет до 300 км/ч, радиус полета – до 40 км. Максимальная масса – 12 кг. Впервые представлен в июне 2019 года. Этот БПБ может использоваться для образования воздушных минных полей .

Главный козырь в борьбе с этими дронами – радиоэлектронная разведка. Своевременное их выявление позволяет ВСУ применить разные меры противодействия. Начиная от работы ПЗРК типа Stinger, Starstreak, Martlet или польских Piorun и заканчивая применением "окопных РЭБ".

Напомним, ночью 15 июля Россия снова атаковала Украину дронами-камикадзе. Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Херсоне. Также звуки взрывов были слышны в Запорожье. Перед этим Воздушные Силы предупредили об угрозе применения противником ударных БПЛА.

По данным Воздушных сил, Россия атаковали шесть ударных беспилотников. типа "Shahed" из южного направления. Силам ПВО удалось сбить четыре дрона.

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