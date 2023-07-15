У ЗСУ назвали найбільш небезпечний російський безпілотник на фронті 

Технології, які використовуються в іранських дронах ворогом, прості, але ефективні, розповіли у ЗСУ.

Країна-терористка Росія збільшує виробництво різноманітних безпілотників. Зокрема, на полі бою українська армія потерпає від російських безпілотників "ZALA Ланцет".

Про це в інтерв’ю 24 Каналу розповів молодший сержант, командир загону ударних БпЛА в одному з видів Збройних Сил, ветеран Ілля Шполянський.

За його словами, технології, які використовуються в іранських дронах, прості, але ефективні, тому масштабування й обслуговування цих безпілотників теж не є складними для Росії.

"Наразі противник використовує "Шахеди" іранського виробництва і їх російські аналоги "Герань". Це дуже успішні БпЛА у своєму ціновому сегменті, вони на порядок ефективніші за російські ракети, які відповідно коштують фантастичних грошей", - наголосив Шполянський.

На думку військового, Росія у сфері масштабування виробництва БпЛА значно швидше розвиваються, ніж західні країни.

"Їхні технології нижчого рівня й це не завжди погано. Тобто вони працюють за принципом – краще більше, але гірше, ніж одинично та якісно", - розповів Шполянський.

Що відомо про російський БпЛА "Ланцет"

БпЛА "Ланцет" - російський баражувальний боєприпас розробки російської компанії ZALA Aero. Він має кілька типів наведення. Швидкість руху в повітрі становить до 300 км/год, радіус польоту - до 40 км. Максимальна маса - 12 кг. Вперше представлений у червні 2019 року. Цей БПБ може використовуватися для утворення повітряних мінних полів.

Головний козир у боротьбі із цими дронами - радіоелектронна розвідка. Своєчасне їхнє виявлення дозволяє ЗСУ застосувати різні заходи протидії. Починаючи від роботи ПЗРК типу Stinger, Starstreak, Martlet або польських Piorun і закінчуючи застосуванням "окопних РЕБ".

Нагадаємо, вночі 15 липня Росія знову атакувала Україну дронами-камікадзе. Під час повітряної тривоги вибухи пролунали в Херсоні. Також звуки вибухів було чути в Запоріжжі. Перед цим Повітряні Сили попередили про загрозу застосування противноком ударних БпЛА.

За даними Повітряних сил, Росіяатакували шістьома ударними безпілотниками типу "Shahed" з південного напрямку. Силам ППО вдалося збити чотири дрони.

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