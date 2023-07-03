Мужчина сорвал джекпот благодаря суевериям матери

В США Дональд Питтман с Ньюпорта сорвал джекпот – 200 тысяч долларов. Рассказывая о своем успехе, мужчина заявил, что купил выигрышный билет благодаря суевериям своей мамы.

Об этом пишет Daily Star.

Американец говорит, что его мать всегда говорила ему, что если чешутся руки, то нужно положить их в карман. Считается, что это может привести к богатству.

После того, как у Дональда начала чесаться рука, он засунул ее в карман и решил заглянуть в заведение, чтобы купить лотерейный билет Ruby Red 7.

"Я ехал на работу и сначала не планировал останавливаться за билетом, но у меня чесалась рука. Я вспомнил совет матери, ведь она всегда права, правда?" — сказал Питтман.

Мужчина стер защитный экран билета, на котором был указан выигрыш в размере 200 000 долларов.

Американец отметил, что большая часть его выигрыша будет отложена на сбережения. Кроме этого, Дональд планирует приобрести новый мотоцикл для бездорожья.

Напомним, в США турист выиграл более 1,3 миллионов долларов на игровом автомате в аэропорту Лас-Вегаса.

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