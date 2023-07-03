В Польше задержан 20-летний подозреваемый в убийстве украинца

Парень подозревается в причастности к убийству 36-летнего гражданина Украины.
В польском городе Холм (Хелм) задержан 20-летний парень, подозреваемый в убийстве гражданина Украины.
Об этом сообщает издание Wiadomosci.wp.pl.
В ночь с пятницы на субботу, 1 июля, на одной из улиц города обнаружили окровавленного 36-летнего мужчину. У него были ножевые ранения в области груди. Прибывшим на место происшествия медикам спасти украинца не удалось.
Польские правоохранители задержали 20-летнего парня, подозреваемого в причастности к преступлению. Что стало мотивом преступления, не сообщается
Ранее сообщалось, что в Польше из окна многоэтажки выпал четырехлетний украинец.
Также сообщалось, что в больнице в Польше скончался 14-летний украинец, сбитый пьяным водителем.
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