В Польше задержан 20-летний подозреваемый в убийстве украинца

Парень подозревается в причастности к убийству 36-летнего гражданина Украины.

В польском городе Холм (Хелм) задержан 20-летний парень, подозреваемый в убийстве гражданина Украины.

Об этом сообщает издание Wiadomosci.wp.pl.

В ночь с пятницы на субботу, 1 июля, на одной из улиц города обнаружили окровавленного 36-летнего мужчину. У него были ножевые ранения в области груди. Прибывшим на место происшествия медикам спасти украинца не удалось.

Польские правоохранители задержали 20-летнего парня, подозреваемого в причастности к преступлению. Что стало мотивом преступления, не сообщается

Ранее сообщалось, что в Польше из окна многоэтажки выпал четырехлетний украинец.

Также сообщалось, что в больнице в Польше скончался 14-летний украинец, сбитый пьяным водителем.

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