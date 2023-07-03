Удар россиян по Сумам: спасательные работы продолжаются, подробности

Чрезвычайникам удалось спасти четырех человек.

Чрезвычайники продолжают аварийно-спасательные работы в многоэтажке, в которую попали российские оккупанты.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

“На месте вражеского удара продолжаются аварийно-спасательные работы. Осуществляется обнаружение скрытых очагов горения. Задействована спецтехника для проведения высотных работ. Подразделениями ГСЧС спасены 4 человека”, — рассказали в ГСЧС Украины.

Предварительно, в результате удара оккупантами погибли два человека, еще 15 получили травмы разной степени тяжести.

Напомним, что российские оккупанты 3 июля атаковали Сумы четырьмя беспилотниками Shahed 136.

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