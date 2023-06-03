В Польше трагически погиб 17-летний парень из Украины

Все причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

В Польше под поездом погиб 17-летний парень из Украины. Он попал под колеса поезд на территории Малопольского воеводства близи Бжеска.

Об этом сообщает RMF24.

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Трагическое событие произошло в ночь на 3 июня.

"Это был поезд Краков – Тарнул. Смертельное событие произошло около полуночи. Погиб 17-летний гражданин Украины ", – сообщила пресс-офицер полиции Бжеска Эвелина Буда.

Она добавила, что на месте был прокурор.

Все причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, что в Польше нашли мертвыми мать и ее ребенка: тело младенца было в стиральной машине.

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