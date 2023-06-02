В Смоленской области РФ беспилотники атаковали нефтяную и газовую станции

По информации местных властей, предприятия атаковали беспилотниками дальнего радиуса действия.
Неизвестные беспилотники атаковали газовую и нефтеперерабатывающую станцию в Смоленской области Российской Федерации.
Об этом сообщает Shot.
По данным источника российских журналистов, первый взрыв произошел в два часа ночи на нефтеперерабатывающей станции "Транснефти" в Починковском районе. В результате взрыва была повреждена водяная емкость для пожаротушения объемом около 100 кубических метров.
По предварительным данным, никто не пострадал и пожар не возник. Охранник предприятия обнаружил воронку диаметром и глубиной около 20 сантиметров.
Второй взрыв произошел около трех часов ночи на газораспределительной станции в Смоленском районе. Административное здание цеха № 3 получило частичные повреждения, но пострадавших и пожара не было.
Позже информацию подтвердил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
"Сегодня около 3 часов ночи в селе Пересна Починковского района и в селе Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. Жертв и пострадавших нет. Критических повреждений и пожаров тоже нет. Оперативные службы области работают", – написал Анохин.
Напомним, в ночь на пятницу, 2 июня, "бавовна" произошла в российском Курске. По меньшей мере, шесть взрывов прогремели недалеко от железнодорожного вокзала и аэродрома. Комментариев по поводу ночной "бавовны" от местных властей пока нет.
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