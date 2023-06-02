В Смоленской области РФ беспилотники атаковали нефтяную и газовую станции

Неизвестные беспилотники атаковали газовую и нефтеперерабатывающую станцию в Смоленской области Российской Федерации.

Об этом сообщает Shot.

По данным источника российских журналистов, первый взрыв произошел в два часа ночи на нефтеперерабатывающей станции "Транснефти" в Починковском районе. В результате взрыва была повреждена водяная емкость для пожаротушения объемом около 100 кубических метров.

По предварительным данным, никто не пострадал и пожар не возник. Охранник предприятия обнаружил воронку диаметром и глубиной около 20 сантиметров.

Второй взрыв произошел около трех часов ночи на газораспределительной станции в Смоленском районе. Административное здание цеха № 3 получило частичные повреждения, но пострадавших и пожара не было.

Позже информацию подтвердил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

"Сегодня около 3 часов ночи в селе Пересна Починковского района и в селе Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. Жертв и пострадавших нет. Критических повреждений и пожаров тоже нет. Оперативные службы области работают", – написал Анохин.

Напомним, в ночь на пятницу, 2 июня, "бавовна" произошла в российском Курске. По меньшей мере, шесть взрывов прогремели недалеко от железнодорожного вокзала и аэродрома. Комментариев по поводу ночной "бавовны" от местных властей пока нет.