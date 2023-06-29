Возвращался из отпуска: мужчина сорвал джекпот в аэропорту

В США турист (имя не называется) выиграл более 1,3 миллионов долларов на игровом автомате в аэропорту Лас-Вегаса.

Об этом пишет New York Post.

Победитель забрал домой общий приз в размере $1,330,133, согласно видеозаписи мигающего автомата, расположенного на широком и открытом пространстве Терминала 1.

Мужчина играл в слоты на автомате Wheel of Fortune Triple Double Emeralds в Международном аэропорту имени Гарри Рида, когда сорвал джекпот.

"Это один из способов закончить отпуск — стать миллионером!" – написали в Twitter сотрудники аэропорта.

Напомним, в США женщина сорвала второй джекпот за последние три года.

А семейная пара из канадского города Принс-Джордж, провинция Британская Колумбия, сыграла в лотерею и сорвала джекпот, но осталась без выигрыша из-за своей неторопливости.

В США мужчина по имени Майкл Шлеммер из штата Кентукки сорвал джекпот в лотерею размером в 1 миллион долларов благодаря тому, что у него закончился бензин.

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