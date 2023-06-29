Повертався з відпустки: чоловік зірвав джекпот в аеропорту

У США турист (ім'я не називається) виграв понад 1,3 мільйона доларів на ігровому автоматі в аеропорту Лас-Вегаса.

Про це пише New York Post.

Переможець забрав додому загальний приз у розмірі $1,330,133, згідно з відеозаписом автомата, що мигав, розташованого на широкому і відкритому просторі Терміналу 1.

Чоловік грав у слоти на автоматі Wheel of Fortune Triple Double Emeralds у Міжнародному аеропорту імені Гаррі Ріда, коли зірвав джекпот.

"Це один зі способів закінчити відпустку — стати мільйонером!" — написали у Twitter співробітники аеропорту.

Нагадаємо, у США жінка зірвала другий джекпот за останні три роки.

А сімейна пара з канадського міста Прінс-Джордж, провінція Британська Колумбія, зіграла в лотерею і зірвала джекпот, але залишилася без виграшу через свою неквапливість.

У США чоловік на ім'я Майкл Шлеммер зі штату Кентуккі зірвав джекпот у лотерею розміром в 1 мільйон доларів завдяки тому, що в нього закінчився бензин.

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