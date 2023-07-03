Чоловік зірвав джекпот завдяки забобонам матері

У США Дональд Піттман із Ньюпорта зірвав джекпот - 200 тисяч доларів. Розповідаючи про свій успіх чоловік заявив, що купив виграшний білет завдяки забобонам своєї мами.

Про це пише Daily Star.

Американець каже, що його мати завжди казала йому, що якщо сверблять руки, то потрібно покласти їх до кишені. Вважається що це може призвести до багатства.

Після того, як у Дональда почала свербіти рука, він засунув її до кишені і вирішив зазирнути до закладу, щоб купити лотерейний білет Ruby Red 7.

"Я їхав на роботу і спочатку не планував зупинятися за білетом, але у мене почухалася рука. Я згадав пораду матері, адже вона завжди має рацію, правда?" — сказав Піттман.

Чоловік стер захисний екран білета, на якому було вказано виграш у розмірі 200 000 доларів.

Американець зазначив, що більшу частину його виграшу буде відкладено на заощадження. Окрім цього Дональд планує придбати новий мотоцикл для бездоріжжя.

Нагадаємо, у США турист виграв понад 1,3 мільйона доларів на ігровому автоматі в аеропорту Лас-Вегаса.

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