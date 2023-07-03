“Аврора мультимаркет” відкрила свій 1000-й магазин. “Аврора з тобою всюди!”

Між відкриттями першого мультимаркету «Аврори» у Полтаві та тисячного в Івано-Франківську промайнуло 12 років. Увесь цей час мережа невпинно розвивалася та розширювала свої горизонти, аби кожен українець міг ощадливо шопінгувати в рідному місті чи містечку.

Знакова для всієї команди «Аврори» подія відбулася 24 червня в Івано-Франківську. На захід завітав генеральний директор мережі мультимаркетів Тарас Панасенко, який символічно здійснив першу покупку.

За роки роботи компанії вона стала одним із найбільших постачальників товарів для дому та душі українців в усіх куточках країни. Особливо розвитку «Аврори» сприяли колосальні інвестиції американського фонду «Horizon Capital» у 2021 році.

“Ми розуміємо, що зараз, як ніколи, важливо масштабувати мережу, щоб забезпечувати людей якісною продукцією за доступними цінами, і «Аврора» в цьому — номер один!” - зазначив Тарас Панасенко.

З нагоди відкриття 1000-го закладу «Аврори» в Івано-Франківську всіх його відвідувачів пригощали солодкою ватою. На додаток гості нового магазину отримали 1000 подарунків, і на всіх покупців чекають знижки до 50% на 1000 товарів для дому та душі.

Також на мережі зараз діє благодійна акція, в рамках якої при купівлі обраних товарів 5% від їх вартості буде перераховано на дрони для Національної Гвардії України. «Аврора» активно бере участь у різних благодійних ініціативах. Це вже 3 благодійна акція, яку реалізує команда «Аврори» разом із благодійними фондами, і як запевняє співзасновник компанії Аврора, точно не остання. Щоб кожного дня наближати нашу перемогу!

Невпинна підтримка населення від «Аврори» виливається в благодійні ініціативи, акційні пропозиції та інші активності. Мережа мультимаркетів — відповідальний бізнес, який працює в інтересах українців. Тож хоча 1000-й магазин є вагомим досягненням, компанія має ще багато амбітних цілей щодо розширення мережі та покращення сервісу. Зокрема — щоб понад 90% українців мали вільний доступ до маркетів мережі.

«Аврора» дбає про всіх співвітчизників: заохочує та підтримує клієнтів, а ще регулярно допомагає захисникам, які боронять нашу землю. Сподіваємося незабаром почути про відкриття нових магазинів мережі на повернених Україною територіях!