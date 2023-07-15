Блискавка допомогла жінці зірвати джекпот

У США жінка купила білет Powerball і зірвала джекпот.

Про це пише UPI.

Американка розповіла представникам лотереї Міссурі, що вона їхала машиною, коли блискавка змусила її зробити незаплановану зупинку в магазині.

"Дві блискавки вдарили одночасно просто поруч зі мною. Я сказала чоловікові: "Я не хочу їхати в цю грозу", — сказала вона.

Перечекавши грозу, жінка купила білет на розіграш Powerball 1 липня. Наступного ранку вона дізналася, що виграла 50 тисяч доларів.

Раніше стало відомо, що у США Дональд Піттман із Ньюпорта зірвав джекпот - 200 тисяч доларів. Розповідаючи про свій успіх чоловік заявив, що купив виграшний білет завдяки забобонам своєї мами.

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