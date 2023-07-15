Блискавка допомогла жінці зірвати джекпот

Жінка вирішила перечекати грозу.
У США жінка купила білет Powerball і зірвала джекпот.
Про це пише UPI.
Американка розповіла представникам лотереї Міссурі, що вона їхала машиною, коли блискавка змусила її зробити незаплановану зупинку в магазині.
"Дві блискавки вдарили одночасно просто поруч зі мною. Я сказала чоловікові: "Я не хочу їхати в цю грозу", — сказала вона.
Перечекавши грозу, жінка купила білет на розіграш Powerball 1 липня. Наступного ранку вона дізналася, що виграла 50 тисяч доларів.
Раніше стало відомо, що у США Дональд Піттман із Ньюпорта зірвав джекпот - 200 тисяч доларів. Розповідаючи про свій успіх чоловік заявив, що купив виграшний білет завдяки забобонам своєї мами.
Читайте також: