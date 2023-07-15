Медведь напал на россиянку и загрыз ее на смерть

В Магадане, Россия, бурый медведь напал на девушку в районе танкодрома и загрыз ее насмерть.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ РФ.

Событие произошло 15 июля, около трех часов дня по местному времени. В дежурную часть поступил звонок о том, что медведь напал на человека. Приехавшие на место происшествия полицейские, охотники и сотрудники Росгвардии увидели там бурого медведя и изуродованное тело девушки.

Медведя ликвидировали. Следователи осматривают место происшествия. По факту происшествия ведется проверка.

Как пишут пропагандисты РФ, в июне в Магадане произошло уже несколько нападений медведей на людей. Два человека погибли, четверо были госпитализированы. Тогда охотники застрелили медведицу и медвежонка.

Напомним, в Японии в ходе испытаний взорвалась новая космическая ракета.

Читайте также: