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Пытался распилить снаряд: в Херсоне от взрыва погиб мужчина

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
292
Время на прочтение
1 мин
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Пытался распилить снаряд: в Херсоне от взрыва погиб мужчина

В Херсоне мужчина пытался распилить снаряд: он погиб от взрыва. / Фото: Суспільне

В Херсоне погиб мужчина, пытавшийся самостоятельно разобрать боеприпас.

В Херсоне погиб 59-летний мужчина, пытавшийся самостоятельно разобрать боеприпас.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что, вероятно, 59-летний мужчина распилил снаряд у себя в гараже. Боеприпас сдетонировал, из-за чего мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

"Напоминаю, что разминирование территорий – это работа профессионалов, которые знают, как безопасно разрешать такие ситуации. Поэтому, если увидели, взрывчатку не рискуйте, а обратитесь к спасателям или полицейским", — подчеркнул Прокудин.

Напомним, ВСУ уничтожили С-400, из которой оккупанты атаковали Краматорск.

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