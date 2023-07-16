В Україні ліквідували російського командира бригади Харламова

Загарбник був начальником територіального військового гарнізону.
Російського командира 96-ї окремої розвідувальної бригади Максима Харламова з Нижнього Новгорода ліквідували в Україні ще у червні 2023 року.
Про це повідомив у Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
Він розповів, що загарбник був начальником територіального військового гарнізону.
"4 червня він трагічно загинув під час виконання обов'язку", — йдеться в повідомленнях росЗМІ.
Крім того, Збройні сили України ліквідували у Запорізькій області загарбника РФ, який 2014 року брав участь в анексії Криму – російського комбата, підполковника Олександра Горіна.
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