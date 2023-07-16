В Україні ліквідували російського командира бригади Харламова

Російського командира 96-ї окремої розвідувальної бригади Максима Харламова з Нижнього Новгорода ліквідували в Україні ще у червні 2023 року.

Про це повідомив у Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Він розповів, що загарбник був начальником територіального військового гарнізону.

"4 червня він трагічно загинув під час виконання обов'язку", — йдеться в повідомленнях росЗМІ.

В Україні ліквідували російського комбрига Максима Харламова

Крім того, Збройні сили України ліквідували у Запорізькій області загарбника РФ, який 2014 року брав участь в анексії Криму – російського комбата, підполковника Олександра Горіна.

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