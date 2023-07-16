В Украине ликвидировали российского командира бригады Харламова

Российский командир 96-й отдельной разведывательной бригады Максим Харламов из Нижнего Новгорода был ликвидирован в Украине еще в июне 2023 года.

Об этом сообщил в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Он рассказал, что захватчик был начальником территориального военного гарнизона.

"4 июня он трагически погиб во время исполнения долга", — говорится в сообщениях росСМИ.

В Украине ликвидировали российского комбрига Максима Харламова

Кроме того, Вооруженные силы Украины ликвидировали в Запорожской области захватчика РФ, участвовавшего в 2014 году в аннексии Крыма – российского комбата, подполковника Александра Горина.

Читайте также: