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В Украине ликвидировали российского командира бригады Харламова

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
2410
Время на прочтение
1 мин
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В Украине ликвидировали российского командира бригады Харламова

В Украине ликвидировали российского комбрига Максима Харламова

Захватчик был начальником территориального военного гарнизона.

Российский командир 96-й отдельной разведывательной бригады Максим Харламов из Нижнего Новгорода был ликвидирован в Украине еще в июне 2023 года.

Об этом сообщил в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Он рассказал, что захватчик был начальником территориального военного гарнизона.

"4 июня он трагически погиб во время исполнения долга", — говорится в сообщениях росСМИ.

В Украине ликвидировали российского комбрига Максима Харламова / ©
В Украине ликвидировали российского комбрига Максима Харламова

Кроме того, Вооруженные силы Украины ликвидировали в Запорожской области захватчика РФ, участвовавшего в 2014 году в аннексии Крыма – российского комбата, подполковника Александра Горина.

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Дата публикации
Просмотры
2410
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