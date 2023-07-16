Путин прокомментировал контрнаступление ВСУ

Путин, которому не рассказывают всей правды о ситуации на фронте, искренне верит, что его оккупанты — это "герои".

Российский президент-диктатор Владимир Путин решил прокомментировать контрнаступление ВСУ. Он заявил, что якобы украинская операция не имеет успеха, а вот его оккупанты на поле боя "ведут себя героически".

Об этом глава Кремля заявил во время интервью одному из государственных пропагандистских изданий.

"Все попытки противника прорвать нашу оборону — а это задача, в том числе и с использованием стратегических резервов — они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет", — искренне верит Путин.

Далее он расхвалил российских военных, которые, по его убеждению, на поле боя "ведут себя героически" и даже на некоторых участках "переходят сами наступление, забирают наиболее выгодные позиции, там, высотки и так далее".

Как сообщалось ранее, Путин отреагировал на переданные ВСУ кассетные боеприпасы Украине. Главный террорист мира заявил, что Россия рассматривает такое решение Америки "преступлением". Также пригрозил "зеркальными действиями".

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