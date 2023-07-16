В Украине стремительно упали цены на самые популярные ягоды: сколько стоят

Большинство фермеров уже отказываются от уборки малины, поскольку закупочные цены на нее уже упали до 35 грн.

В Украине подешевели голубика на малина. Ягоды упали в цене на 27% из-за стремительного роста предложения на закупочную активность перерабатывающих предприятий.

Об этом говорится в материале "АПК-Информ: овощи и фрукты" .

Отмечается, что только на голубику в течение прошлой недели цена снизилась более чем на 40%, а предложение продукции на рынке продолжало расти.

"Большинство фермеров уже отказываются от уборки малины, поскольку закупочные цены на нее уже упали до 35 грн/кг. Например, в популярном супермаркете "Сільпо" сейчас на малину скидка, ее продают по 10,43 грн за 100 г. В дальнейшем прогнозируется еще больше снижение цен на фоне увеличения ассортимента ягод на рынке", — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне на урожай фруктов и цены повлияли последствия подрыва Каховской ГЭС, а также плохие погодные условия. В частности, из-за заморозков пострадал урожай абрикосов.

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