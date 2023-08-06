В Україні стрімко впали ціни на овочі: скільки коштує борщовий набір

Оптові ціни на цибулю впали до 14 грн/кг проти 23 грн минулого року.

В Україні ціни на овочі борщового набору досягли нижньої планки. Зокрема, помітно подешевшали капуста, цибуля та морква. До різкого падіння цін призвела надто велика кількість продукції.

Про це розповів радник директора з агропромислового комплексу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" (Львів) Іван Стефанишин, пише OBOZREVATEL.

"Як для населення ситуація прекрасна, а для виробника – катастрофічна. Порівняно з минулорічними хіба що буряки та картопля приблизно залишилися в одну ціну, інші різко пішли вниз", – зазначив фахівець.

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Зазначається, що оптові ціни на цибулю впали до 14 грн/кг проти 23 грн минулого року. В супермаркетах цей овоч продають по 17-18 грн/кг.

Додамо, що ціни на овочі будуть знижуватися щонайменше до жовтня, коли завершиться збір врожаю.

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