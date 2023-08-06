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В Украине стремительно упали цены на овощи: сколько стоит борщовый набор

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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В Украине стремительно упали цены на овощи: сколько стоит борщовый набор

В Украине резко упали цены на овощи:

Оптовые цены на лук упали до 14 грн/кг против 23 грн в прошлом году.

В Украине цены на овощи борщового набора достигли нижней планки. В частности, заметно подешевели капуста, лук и морковь. К резкому падению цен привело слишком большое количество продукции.

Об этом рассказал советник директора по агропромышленному комплексу оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" (Львов) Иван Стефанишин, пишет OBOZREVATEL.

"Как для населения ситуация прекрасная, а для производителя – катастрофическая. По сравнению с прошлогодними разве что свекла и картофель примерно остались в одну цену, другие резко пошли вниз", – отметил специалист.

Отмечается, что оптовые цены на лук упали до 14 грн/кг против 23 грн в прошлом году. В супермаркетах этот овощ продают по 17–18 грн/кг.

Добавим, что цены на овощи будут снижаться, по меньшей мере, до октября, когда завершится сбор урожая.

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Дата публикации
Просмотры
295
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