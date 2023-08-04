Что будет происходить с ценами на овощи: эксперт озвучил прогноз

Сезонное удешевление будет продолжаться до тех пор, пока происходит активный сбор урожая.

Цены на овощи будут снижаться, по меньшей мере, до октября, когда завершится сбор урожая.

Такой прогноз в комментарии УНИАН озвучил кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

По его словам, овощи и фрукты дешевеют в соответствии с сезоном, поскольку происходит их созревание и активный сбор урожая.

"Растет предложение этих продуктов, и цены на них снижаются. Такая тенденция будет продолжаться до октября, когда завершится сбор урожая основных культур. Тогда предложение этих товаров будет сокращаться, и мы увидим рост цен", – пояснил он.

По информации аналитиков EastFruit, за прошедшую неделю резко (на 31%) снизилась стоимость моркови, которую фермеры отгружают по цене 15-20 грн/кг. Также дешевеют помидоры: тепличные комбинаты предлагают их в пределах 20-32 грн/кг, тоже примерно на треть дешевле, чем на прошлой неделе.

По подсчетам портала Минфин, молодая капуста в украинских супермаркетах сейчас стоит 11,17 грн/кг, что более чем в два раза дешевле, чем в середине июля. Подешевели также огурцы (с 37,66 до 19,99 грн/кг) и даже болгарский перец, цена которого, правда, снизилась всего на 10 грн и сейчас он стоит 135,95 грн/кг.

Напомним, ранее эксперты прогнозировали, что удорожание электроэнергии и горючего от 1 июля приведет к новому всплеску цен на продукты.

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