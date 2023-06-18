Цены в Украине: НБУ дал прогноз на ближайшие месяцы

Ожидается, что инфляция и дальше будет замедляться.

В мае 2023 года потребительская инфляция в годовом исчислении замедлялась до 15,3% с 17,9% в апреле. Согласно прогнозу Национального банка Украины, в дальнейшем рост цен будет замедляться не так быстро.

Об этом говорится в комментарии НБУ по инфляции.

Ожидается, что инфляция будет и дальше замедляться благодаря преобладанию предложения продовольствия над спросом, значительным запасам горючего, а также улучшению инфляционных и курсовых ожиданий на фоне укрепления курса гривны. В то же время дальнейшее замедление инфляции будет более сдержанным по сравнению с предыдущими месяцами.

"Это будет обусловлено исчерпыванием эффекта базы сравнения, возвратом довоенного уровня налогообложения на рынке горючего с 1 июля и изменениями в ценообразовании на рынке электроэнергии. Кроме того, негативное, хотя и умеренное и временное, влияние на инфляцию будут иметь последствия теракта российских оккупантов на Каховской ГЭС, которые усложняют деятельность ряда предприятий региона и приведут к частичной потере урожаев", – прогнозирует НБУ.

Отмечается, что фактические темпы роста цен были ниже траектории прогноза НБУ.

"Инфляцию сдерживали достаточное предложение продовольствия и горючего, укрепление гривны на наличном валютном рынке, улучшение инфляционных и курсовых ожиданий. Замедление инфляции также в значительной степени объясняется эффектом базы сравнения", — говорится в комментарии.

Напомним, НБУ прогнозирует, что теракт российских оккупантов на Каховской ГЭС обусловит дополнительный вклад в нынешнюю инфляцию. Причиной станет удорожание овощей.

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