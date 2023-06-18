Нацбанк хочет изменить правила покупки долларов в Украине

Обменный рынок будет работать так, как было несколько месяцев назад.

В Украине впоследствии исчезнет проблема с отказом банков и обменников принимать доллары без комиссии.

Об этом сообщил член совета НБУ Василий Фурман, пишет "Укринформ".

По его словам, над вопросом трактовки степени износа купюр активно работают.

"Недавно представители НБУ общались на эту тему с руководителями небанковских банков и финучреждений. По итогам дискуссии пришли к выводу, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. Люди не должны беспокоиться", — сказал он.

Фурман считает, что скоро обменный рынок заработает по правилам, как это было несколько месяцев назад. Он отметил, что наличный доллар помогает сохранить капитал. Недавно на нем можно было хорошо заработать, ведь ставка доходности по долларовым депозитам превышала 10%. Пока ситуация другая.

"Доходность долларовых депозитов в крупных банковских учреждениях – менее 1%, средних банках – 1-3%. И сейчас на первое место выходят гривневые депозиты, ставка по которым достигает 15-30%, и облигации внутреннего государственного займа (доходность долгосрочных ОВГЗ) под 20%). Поэтому гражданам сейчас гораздо выгоднее пользоваться именно этими инструментами хранения и умножения денег. Но и за свои долларовые сбережения", — добавил Фурман.

Обменники и банки отказываются принимать "старые" доллары

Украинцы в обмене валюты в банках и обменных пунктах столкнулись с неожиданными сложностями. Так, заведения ужесточили требования к состоянию банкнот. Теперь они часто отказываются принимать купюры с незначительной потертостью, надписями и печатями, операции с которыми без проблем совершались раньше. Однако такие банкноты предлагают сдавать с дисконтом в 10-15%, что раньше практиковалось только с очень поврежденными деньгами.

Купюры с пятнами, повреждениями должны принимать на инкассо. То есть банк или финансовое учреждение (обменник) берет валюту и отправляет ее в иностранный банк для обмена. Процедура инкассо стоит около 10-30% от номинала. То есть, если отдать 100 долларов, то вернуть можно будет всего 70 долларов.

Что делать, если отказались брать доллары

Обратитесь в ряд обменников и банковских касс. По правилам, кассир имеет право самостоятельно принимать решение, соответствует ли купюра правилам приемки банкнот или нет. Поэтому в одном обменнике вам могут отказать, а в другом обменять купюру.

Если в обменниках и кассах не принимают купюру, попробуйте использовать ее в валютных терминалах и банкоматах с функцией пополнения наличными. Если же это не поможет, используйте услугу инкассо. Любой банк за комиссию обменяет банкноту. Правда, эта процедура может занять длительное время.

Ранее стало известно, что "ПриватБанк" отказался принимать наличную валюту в терминалах и банкоматах. Теперь клиенты могут провести такие операции только в кассах отделений. Проблема связана с тем, что клиенты часто используют для обращения старые купюры. "ПриватБанк" был единственным украинским банком, принимавшим иностранную валюту через терминалы.

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