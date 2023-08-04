Що буде відбуватися з цінами на овочі: експерт озвучив прогноз

Ціни на овочі будуть знижуватися щонайменше до жовтня, коли завершиться збір врожаю.

Такий прогноз в коментарі УНІАН озвучив кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

За його словами, овочі та фрукти дешевшають відповідно до сезону, оскільки відбувається їх дозрівання та активний збір врожаю.

"Зростає пропозиція цих продуктів, і ціни на них знижуються. Така тенденція триватиме до жовтня, коли завершиться збір врожаю основних культур. Тоді пропозиція цих товарів буде скорочуватися, і ми побачимо зростання цін", – пояснив він.

За інформацією аналітиків EastFruit, упродовж минулого тижня різко (на 31%) знизилась вартість моркви, яку фермери відвантажують за ціною 15-20 грн/кг. Також дешевшають помідори: тепличні комбінати пропонують їх у межах 20-32 грн/кг, теж приблизно на третину дешевше, ніж минулого тижня.

За підрахунками порталу Мінфін, молода капуста в українських супермаркетах наразі коштує 11,17 грн/кг, що в понад два рази дешевше, ніж у середині липня. Подешевшали також огірки (з 37,66 до 19,99 грн/кг) і навіть болгарський перець, ціна якого, щоправда знизилася всього на 10 грн і зараз він коштує 135,95 грн/кг.

Нагадаємо, раніше експерти прогнозували, що здорожчання електроенергії та пального від 1 липня призведе до нового сплеску цін на продукти.

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