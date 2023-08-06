Прогноз погоди на 7-9 серпня – спека поступово спадатиме

Синоптики розповіли, якою буде погода на початку наступного тижня.

На початку наступного тижня, 7-9 серпня, в Україні поступово почне спадати спека. До багатьох регіонів повернуться грозові дощі. Найбільш відчутне похолодання буде на заході, півночі та в центрі країни.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У понеділок, 7 серпня, у північно-західній частині України пройдуть дощі з грозами. Опади прогнозують у Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Рівненській та Волинській областях.

Також грозові дощі очікуються у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях.

На заході України протягом дня стовпчики термометрів покажуть +19…+22 градуси. У північних областях прогнозується +27...+29 градусів.

На сході країни – у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській областях температура підніметься до 33-37 градусів.

В Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму також буде спекотно. Протягом дня світитиме сонце, а стовпчики термометрів покажуть +34.

У вівторок, 8 серпня, дощова погода утримається на заході України. Опади очікуються у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях. Також дощ із грозою можливий на Одещині.

Температура повітря продовжуватиме опускатися, але в ряді областей стовпчики термометрів все ще перевалять за +30.

На півдні та сході України температура повітря протягом дня становитиме +30…+33 градуси.

У середу, 9 серпня, опадів в Україні не передбачається. У всіх регіонах синоптики обіцяють мінливу хмарність.

У західних та північних областях стовпчики термометрів покажуть +21…+25 градусів. Аналогічна температура прогнозується у центральних областях.

На півдні та сході України утримається спекотна погода, хоча і тут розпечене повітря трохи охолоне. В Одеській, Миколаївській, Херсонській областях протягом дня буде +28…+32 градуси. У східних регіонах прогнозується +30…+32.

Нагадаємо, лікарка дала поради, як вберегтися від сонячного чи теплового удару.

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