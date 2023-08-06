Форвард збірної України Довбик офіційно перейшов до "Жирони"

Нападник "Дніпра-1" Артем Довбик офіційно став гравцем "Жирони".

Про трансфер форварда збірної України іспанський клуб повідомив на офіційному сайті.

26-річний українець підписав з командою Ла Ліги контракт на 5 сезонів – до 30 червня 2028 року.

! — Girona FC (@GironaFC) August 6, 2023

Фінансові деталі угоди не розголошуються. Однак раніше була інформація, що за 50% економічних прав на форварда каталонці заплатять 7 мільйонів євро.

Таким чином, трансфер Довбика став найдорожчим в історії "Жирони". Каталонський клуб заплатив "Дніпру-1" за українця на 1,5 мільйона євро більше, ніж на початку вересня минулого року віддав "Саутгемптону" за іспанського півзахисника Оріоля Ромеу.

Зазначимо, що за "Жирону" вже виступає інший український футболіст – півзахисник Віктор Циганков. Минулого сезону він зіграв за "біло-червоних" 19 матчів у всіх турнірах, забив три голи і віддав шість асистів.

Минулого сезону Довбик провів за "Дніпро-1" 39 матчів, відзначившись 29 голами та 7 асистами.

Нагадаємо, цього літа Артем подовжив контракт із "Дніпром-1". Він ставав найкращим бомбардиром двох останніх розіграшів УПЛ (14 та 24 голи відповідно).

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