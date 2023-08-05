Дніпро-1 – Полісся: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться поєдинок 2-го туру чемпіонату України між дніпровським і житомирським клубами.

У неділю, 6 серпня, в рамках 2-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) зустрінуться "Дніпро-1" та "Полісся".

Гра відбудеться на стадіоні "Авангард" в Ужгороді. Стартовий свисток пролунає о 15:00.

Для дніпрян це буде стартовий матч у новому сезоні УПЛ, адже поєдинок першого туру з "Ворсклою" було перенесено на невизначений термін через участь обох клубів у єврокубках.

"Полісся" проведе свій другий в історії матч в елітному дивізіоні чемпіонату України. Тиждень тому житомирський клуб дебютував в УПЛ впевненою перемогою над "Вересом" (0:2).

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Дніпро-1" – "Полісся". Також зустріч можна подивитися на телеканалі УНІАН.

Нагадаємо, у вівторок, 1 серпня, "Дніпро-1" зіграв унічию проти грецького "Панатінаїкоса" (2:2) в матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. За сумою двох зустрічей (3:5) дніпровський клуб вилетів з Ліги чемпіонів і тепер у 3-му раунді відбору Ліги Європи зіграє з чеською "Славією".

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