Днепр-1 – Полесье: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите поединок 2-го тура чемпионата Украины между днепровским и житомирским клубами.

В воскресенье, 6 августа, в рамках 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) встретятся "Днепр-1" и "Полесье".

Игра пройдет на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Для днепрян это будет стартовый матч в новом сезоне УПЛ, ведь поединок первого тура с "Ворсклой" был перенесен на неопределенный срок из-за участия обоих клубов в еврокубках.

"Полесье" проведет свой второй в истории матч в элитном дивизионе чемпионата Украины. Неделю назад житомирский клуб дебютировал в УПЛ уверенной победой над "Вересом" (0:2).

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Днепр-1" – "Полесье". Также встречу можно посмотреть на телеканале УНИАН.

Напомним, во вторник, 1 августа, "Днепр-1" сыграл вничью против греческого "Панатинаикоса" (2:2) в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. По сумме двух встреч (3:5) днепровский клуб вылетел из Лиги чемпионов и теперь в 3-м раунде отбора Лиги Европы сыграет с чешской "Славией".

Читайте также:

Разгром для истории: ЛНЗ одержал дебютную победу в украинской Премьер-лиге

Юбилейный гол и дубль Ярмоленко: "Динамо" в зрелищном матче УПЛ обыграло "Оболонь" (видео)

Курьезный гол и удаление: "Шахтер" впервые потерял очки в новом сезоне УПЛ (видео)