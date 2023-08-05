Разгром для истории: ЛНЗ одержал дебютную победу в украинской Премьер-лиге

Черкасский ЛНЗ разбил закарпатский "Минай" в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Минай-Арене" завершился со счетом 0:3 .

Команда Александра Ковпака вышла вперед в конце первого тайма – голом отличился Виталий Бойко, которому ассистировал Петр Стасюк.

На старте второй половины встречи гости удвоили свое преимущество – точный удар нанес Максим Прядун.

Окончательный счет в этом поединке был установлен на 79-й минуте – Бойко оформил дубль после передачи Геннадия Пасича.

Для черкасского клуба это историческая победа в элитном дивизионе чемпионата Украины по футболу. В предыдущем туре ЛНЗ дебютировал в Премьер-лиге домашним поражением от "Черноморца" (0:2).

"Минай" не набрал очков в двух стартовых поединках нового сезона УПЛ. В прошлом туре команда Владимира Шарана на выезде разгромно проиграла "Динамо" (4:1).

В третьем туре ЛНЗ встретится с "Кривбассом", а "Минай" будет играть против "Днепра-1". Оба матча состоятся в воскресенье, 13 августа.

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