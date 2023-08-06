Новою відзнакою будуть нагороджувати, зокрема, військових льотчиків та зенітників.

В Україні з'явилась нова відзнака для військових Повітряних сил. Нею будуть нагороджувати зокрема військових льотчиків та зенітників.

Про це повідомляє Military Media Center.

"Хрест Повітряних Сил" – нова відзнака для захисників Українського неба.

В Україні з'явилася нова відзнака для військових / Фото: Military Media Center

"Зенітно-ракетні, радіотехнічні війська та авіація - це ангели-охоронці нашого неба. Це сили, внесок яких в перемогу визначається тисячам збитих ракет, дронів та знищених окупантів", - йдеться у повідомленні.

Медаллю "Хрест Повітряних сил" нагороджуються військовослужбовці та працівники Повітряних сил Збройних сил України за:

бездоганну службу, старанність, розумну ініціативу;

високі особисті досягнення у службовій діяльності;

відмінні особисті показники у бойовій підготовці;

видатні заслуги та значний особистий внесок у справу розвитку Повітряних сил Збройних сил України.

У разі повторного нагородження вручається металеве зображення ромбічного знака "Зоря" жовтого металу, яке розміщується на стрічці медалі.

Загальна кількість нагороджень не має перевищувати трьох разів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, скільки Україна збила ворожих літаків, вертольотів, ракет і дронів.

Читайте також: