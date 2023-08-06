Форвард сборной Украины Довбик официально перешел в "Жирону"

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик официально стал игроком "Жироны".

О трансфере форварда сборной Украины испанский клуб сообщил на официальном сайте.

26-летний украинец подписал с командой Ла Лиги контракт на 5 сезонов – до 30 июня 2028 года.

! — Girona FC (@GironaFC) August 6, 2023

Финансовые детали сделки не разглашаются. Однако ранее была информация, что за 50% экономических прав на форварда каталонцы заплатят 7 миллионов евро.

Таким образом, трансфер Довбика стал самым дорогим в истории "Жироны". Каталонский клуб заплатил "Днепру-1" за украинца на 1,5 миллиона евро больше, чем в начале сентября прошлого года отдал "Саутгемптону" за испанского полузащитника Ориоля Ромеу.

Отметим, что за "Жирону" уже выступает другой украинский футболист – полузащитник Виктор Цыганков. В прошлом сезоне он сыграл за "бело-красных" 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть ассистов.

В прошлом сезоне Довбик провел за "Днепр-1" 39 матчей, отличившись 29 голами и 7 ассистами.

Напомним, этим летом Артем продлил контракт с "Днепром-1". Он становился лучшим бомбардиром двух последних розыгрышей УПЛ (14 и 24 гола соответственно).

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