Ада Роговцева рознесла російських артистів, які підтримують Путіна: "Виродки"

Видатна українська акторка театру та кіно Ада Роговцева дала велике інтерв'ю Олексію Суханову для його YouTube-проєкту "Говорить Суханов".

Ада Роговцева, яка нещодавно відсвяткувала 86-річчя, є народною артисткою не лише за офіційним званням, але й за своїм покликанням. Під час розмови з ведучим ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканалі "1+1 Україна" Олексієм Сухановим, вона розповіла, зокрема про те, чи зможуть українці колись пробачити росіян:

"Звичайно. Ми ж, українці. Це можливо лише через декілька поколінь, з вихованням, каяттям росіян і розплатою. Всі вони мають пройти ці етапи. Раніше Україна не пробачала, а терпіла. Як нація, на превеликий жаль, ми ж тільки починаємо все усвідомлювати. Наприклад, мені стільки років, а я тільки починаю усвідомлювати по справжньому, що я українка. Тому що я була під радянською владою, під впливом, під дурістю якихось уже сучасних наших течій. Комусь одному повірила. А я ж не одна така, і тим більше, що я все таки думаюча, але я попала", - прокоментувала Ада Миколаївна.

Ада Роговцева та Олексій Суханов

Висловилася кінолегенда й про російських акторів, які підтримують режим Кремля і криваву політику Путіна:

"Вони підкладаються під всі ці системи і схеми. Є виродки, як Микита Міхалков. Покійний Табаков, я скажу, чому на це йшов. Боягузтво. Він керував великим театром і не одним, а кількома. Це ж був концерн такий, студії і все. Якби він пішов проти, втратив би все. Так само Чулпан Хаматова. Вона мала фонд і заради нього йшла на це (співпрацю з російським режимом - прим.ред). Це все вже боягузтво і інші пакості, які в людині проявляються", - сказала Роговцева.

Нагадаємо, під час цього інтерв'ю Олексій Суханов не втримав сліз, коли розповідав про свою маму з росії, яка вірить російській пропаганді, а не рідному сину.

Читайте також: