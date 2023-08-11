Що стало причиною масштабних лісових пожеж на Гаваях — BBC

Жителям Гаваїв не звикати до лісових пожеж, але ті, що сталися за останні кілька днів, називають одними з найгірших в історії архіпелагу.

Гаваї охопили масштабні пожежі, внаслідок яких загинули десятки людей. Ураганний вітер і суха погода сприяли розпалюванню полум'я.

Про це пише BBC.

Посуха або аномально сухі умови на значній частині Гавайських островів, включно з островом Мауї, також відіграли свою роль.

Для виникнення лісових пожеж зазвичай потрібні три складові: паливо у вигляді біомаси, наприклад, рослинності чи дерев, іскра та погодні умови, наприклад, вітер, який розганяє полум'я.

Близько 14% території штату страждає від сильної або помірної посухи, згідно з даними Моніторингу посухи США, тоді як 80% Гаваїв класифікуються як аномально сухі.

Суха погода висмоктує вологу з рослинності, а це означає, що вогонь легше загоряється і поширюється. Вчені підрахували, що 90% Гавайських островів отримують менше опадів, ніж століття тому, причому період з 2008 року був особливо сухим.

На самому Мауї очікувалося, що теплі температури, дуже низька вологість і сильні вітри в поєднанні призведуть до підвищеного ризику пожежної небезпеки.

Сильний вітер від урагану Дора, який пройшов повз узбережжя Гавайських островів 8 серпня, допоміг ще більше роздути полум'я.

Синоптики очікують сильнішого, ніж зазвичай, сезону ураганів в Атлантиці через рекордно високу температуру поверхні моря цього року, яка додає енергії в атмосферу.

Минулого місяця Національна метеорологічна служба повідомила, що на Мауї були зафіксовані лісові пожежі, через які на короткий час було перекрито шосе. Синоптики тоді попередили, що “ризик пожеж під час цьогорічного сухого сезону є підвищеним”.

Вчені також відзначають, що деякі частини Гавайських островів вкриті немісцевими травами, які є більш легкозаймистими, ніж місцеві рослини. Це, у поєднанні з посушливими умовами, може призвести до того, що з іскри спалахне пожежа, яка може швидко поширитися.

На пресконференції 10 серпня губернатор Гаваїв Джош Грін заявив, що лісові пожежі стали “найбільшим стихійним лихом” в історії штату. “Ми ніколи раніше не стикалися з лісовою пожежею, яка б зачепила таке місто, як це”, — сказав Грін, додавши, що виклики зміни клімату створюють безпрецедентне навантаження на Гаваї.

“Ми бачимо це вперше в різних частинах світу”, — додав він.

Остання велика пожежа на Гаваях сталася у 2018 році, коли вітер з урагану “Лейн” роздував полум'я навколо Лахайни — того самого міста, яке постраждало від пожеж цього тижня.

П'ять років тому вогонь знищив понад 800 га землі, 31 транспортний засіб і 21 споруду — більшість з яких були житловими будинками — за повідомленнями місцевих ЗМІ.

Колись лісові пожежі були рідкістю на Гаваях, вони виникали переважно через виверження вулканів або удари блискавок. Але в останні десятиліття людська діяльність зробила їх більш поширеними та екстремальними.

Зміна клімату збільшує ризик виникнення лісових пожеж у всьому світі, оскільки підвищує температуру і робить хвилі спеки довшими та інтенсивнішими. Сухіша рослинність і вища температура означають, що коли вогонь спалахує, йому легше поширюватися.

ООН очікує, що внаслідок зміни клімату та змін у способах використання людиною землі, кількість екстремальних лісових пожеж збільшиться і пошириться на території, які раніше не зазнавали впливу вогню.

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