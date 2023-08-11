Ще один рік без F-16: навчання українських пілотів затягується — WP

Перша група з шести українських пілотів не завершить навчання на американських винищувачах раніше наступного літа.

Україні, ймовірно, доведеться прожити ще один рік без сучасних винищувачів F-16, які могли б забезпечити ефективне протистояння російській бойовій авіації під час контрнаступу та краще захистити цивільне населення від регулярних ударів ракетами та безпілотниками, які здійснює держава-агресорка.

Про це пише The Washington Post із посиланням на українських, європейських та американських посадовців та військових, більшість з яких спілкувалася з виданням на умовах анонімності.

Скільки пілотів підготують

Лише шість українських пілотів, тобто приблизно половина ескадрильї, пройдуть перший раунд навчання, ще двох пілотів визначено як резервних кандидатів. Хоча вони вже вільно володіють англійською, за словами українських чиновників, їх спершу відправляють на чотиримісячні курси англійської мови до Британії, щоб вивчити термінологію, пов'язану з реактивними літаками.

Це навчання відбуватиметься разом із наземним персоналом, який може бути менш досконалим у англійській мові, оскільки, за словами українських чиновників, Данія попросила навчати цілі екіпажі разом, а не лише пілотів.

Таким чином початок бойової підготовки, яка, як очікується, триватиме півроку, для цієї першої групи змістився аж на січень 2024 року.

Друга група, в якій буде приблизно така ж кількість пілотів, буде готова ще через шість місяців - тобто приблизно наприкінці наступного року.

Ще 20 українських пілотів готові до навчання англійською мовою, повідомили офіційні особи США.

Однак більшість найкращих українських пілотів залишаться в Україні, де вони здійснюють вильоти на літаках радянської розробки та стріляють французькими ракетами SCALP і британськими Storm Shadow.

Де саме відбуватиметься навчання

У Данії та Нідерландах, де мають проходити навчання українські пілоти, остерігаються вдаватися до конкретизації часу, необхідного для підготовки.

Міністерство оборони Данії відмовилося коментувати, скільки часу триватиме програма, або відповідати на запитання про можливі затримки. Уряд Нідерландів працює з Румунією над створенням навчального центру в Румунії, але офіційні особи США заявили, що це також займе певний час.

Речник міністерства оборони Нідерландів підполковник Марк Ван де Бік сказав, що ключовою проблемою є нестача навчально-тренувальних літаків F-16 у Європі. Нідерланди, наприклад, перебувають у процесі переходу на більш досконалі F-35.

“Щоб навчити пілота-винищувача, вам також потрібні пілоти-винищувачі. Менші країни вже не мають такого потенціалу”, – сказав Ван де Бік.

Українські офіційні особи дивуються, чому Сполучені Штати, маючи набагато більшу кількість інструкторів, не проводять навчання на базі ВПС Люк в Арізоні, де щороку навчаються керувати F-16 понад 400 американських пілотів. Ця програма триває сім місяців.

Чому Україні потрібні F-16

Начальник авіації Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов розповів виданню, що винищувачі F-16 оснащені потужним радаром, який дозволяє ідентифікувати більше цілей і краще протидіяти ворожим літакам, ракетам і безпілотникам, ніж нинішній український парк винищувачів, до якого входять МіГ-29 і Су-27 радянських часів.

За словами Голубцова, Україна також зможе розгортати протикорабельні ракети "Гарпун", надані Великою Британією, з літаків F-16 для ураження російського флоту, який запускає ракети з акваторії Чорного моря.

Голубцов зазначив, що високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM), які Сполучені Штати надіслали Україні минулого року, також будуть запускатися з F-16. "Вони вже адаптовані для використання на винищувачах МіГ-29, але через відсутність системи наведення їхня ефективність значно обмежена", - зауважив він.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що США підтримують підготовку українських пілотів на винищувачах F-16, однак за цей процес відповідають Данія та Нідерланди.

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